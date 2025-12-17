«Обрушение обороны ВСУ неизбежно» – Белоусов привёл объективные данные
За 2025 год украинская армия потеряла треть своего боевого потенциала.
Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В этом году на треть снижен боевой потенциал ВСУ. Во-первых, они лишились свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе, порядка пяти с половиной тысяч западного производства. Это практически в два раза выше показателей 2024 года.
В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан.
Во-вторых, – возможности украинского ВПК снижены практически в два раза. К слову сказать, эффективность точечных российских ударов составляет около 60%, – что на порядок выше эффективности украинских ударов по российской территории.
В-третьих, – выведены из строя более 70% ТЭЦ, а также более 37% ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.
Это также самым прямым образом сказалось на возможностях Украины оказывать сопротивление», – сказал Белоусов.
«Темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» по сравнению с 2024 годом выросли в полтора-два раза. За этими цифрами стоит качественный результат: освобождена Курская область, ликвидированы важные узлы обороны украинских войск на Донбассе и в Запорожье.
В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала: обрушение обороны ВСУ неизбежно», – добавил министр.
