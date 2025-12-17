«Орешник» встанет на боевое дежурство до конца года. На ТВ назвали приоритетную цель – в Германии
Комплекс «Орешник» скоро будет поставлен на боевое дежурство, сообщил Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«До конца года на боевое дежурство будет поставлен и ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – напомнил президент.
По его словам, после успешных испытаний будут совершенствоваться ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и ядерные подводные дроны «Посейдон».
Путин уточнил, что на учениях с союзниками «передаем опыт, полученный в ходе СВО», в частности, совместно с Белоруссией отработана защита «от потенциальной внешней агрессии».
Военный эксперт Игорь Коротченко накануне в эфире канала «Россия 24» заявил, что приоритетной целью для «Орешника» должен стать завод-изготовитель ракет «Таурус» в Германии в случае атаки против РФ.
К слову, ранее в прессе появились сведения о закупке Берлином израильской ПРО Arrow-3, на которую немцы рассчитывают как защиту от «Орешника».
«Никакие, даже самые современные и перспективные системы ПРО не могут противостоять этому грозному оружию», – уверяет глава Крыма Сергей Аксенов.
