Американские СМИ: Китай готовит нам Перл-Харбор-2, используя украинский опыт
С принадлежащих КНР в США земельных участков американские военные базы могут быть атакованы беспилотниками, как это сделала Украина во время операции «Паутина».
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в газете Daily News пишет ее обозреватель Теренс Ф. Мур.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По его словам, Россия, Китай и Северная Корея «наращивают свои вооруженные силы для победы в любом будущем конфликте с нами и остальным миром».
«Китай целенаправленно работает над созданием вооруженных сил, превосходящих наши. Его военно-морской флот уже превосходит американский, и он производит 18 боевых кораблей на каждый принятый на вооружение наш. Наш следующий «Перл-Харбор» не будет похож на предыдущий. Он произойдёт на нашей материковой части страны и затмит всё, что когда-либо видел мир. Будучи бывшим офицером химической войны в армии, я месяцами изучал последствия применения различных мегатонных ядерных вооружений. Обычный человек понятия не имеет, каково это — атака современными гиперзвуковыми ядерными ракетами», – опасается Мур.
Он считает, что США допустили ошибку, позволив китайским компаниям приобрести сельскохозяйственные земли, поскольку многие из этих участков расположены неподалеку от ряда американских военных баз.
«Усвоили ли мы какой-нибудь урок, когда Украина запустила ряд дешевых беспилотников с грузовиков, которыми она проехала по территории России и уничтожила почти треть российского флота атомных бомбардировщиков? Китаю не придётся использовать грузовики — они смогут запускать свои дроны – только со зданий и земельных участков, которые уже занимают», – пугает автор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: