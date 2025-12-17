Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С принадлежащих КНР в США земельных участков американские военные базы могут быть атакованы беспилотниками, как это сделала Украина во время операции «Паутина».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в газете Daily News пишет ее обозреватель Теренс Ф. Мур.

По его словам, Россия, Китай и Северная Корея «наращивают свои вооруженные силы для победы в любом будущем конфликте с нами и остальным миром».

«Китай целенаправленно работает над созданием вооруженных сил, превосходящих наши. Его военно-морской флот уже превосходит американский, и он производит 18 боевых кораблей на каждый принятый на вооружение наш. Наш следующий «Перл-Харбор» не будет похож на предыдущий. Он произойдёт на нашей материковой части страны и затмит всё, что когда-либо видел мир. Будучи бывшим офицером химической войны в армии, я месяцами изучал последствия применения различных мегатонных ядерных вооружений. Обычный человек понятия не имеет, каково это — атака современными гиперзвуковыми ядерными ракетами», – опасается Мур.

Он считает, что США допустили ошибку, позволив китайским компаниям приобрести сельскохозяйственные земли, поскольку многие из этих участков расположены неподалеку от ряда американских военных баз.