Много американских наемников воюет на Украине против России.

Об этом дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Меган Моббс заявила телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле это не только американцы. Это люди из самых разных стран со всего мира. Люди, которые откликнулись на эту ситуацию… И многие американцы действительно пошли добровольцами на эту войну, потому что они считают, что это справедливая война против империи зла, против России. Часто это дети военных или люди, которые имеют военный опыт. Они воевали в Ираке и считают, что их опыт может быть полезен», – сказала Моббс.

Она считает, что президент США Дональд Трамп несправедливо отстранит ее отца от должности с 1 января 2026 года, потому что Келлог «сильный переговорщик, который будет отстаивать наши интересы». Сама Моббс считает, что Украина не должна идти ни на какие ступки и не отдавать «агрессору» территории.