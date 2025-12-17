Дочь Келлога признала наличие американских наемников на Украине

Елена Острякова.  
17.12.2025 11:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 468
 
Война, Дзен, США, Украина


Много американских наемников воюет на Украине против России.

Об этом дочь спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Меган Моббс заявила телеканалу-иноагенту «Дождь»,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Много американских наемников воюет на Украине против России. Об этом дочь спецпредставителя США по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На самом деле это не только американцы. Это люди из самых разных стран со всего мира. Люди, которые откликнулись на эту ситуацию… И многие американцы действительно пошли добровольцами на эту войну, потому что они считают, что это справедливая война против империи зла, против России. Часто это дети военных или люди, которые имеют военный опыт. Они воевали в Ираке и считают, что их опыт может быть полезен», – сказала Моббс.

Она считает,  что президент США Дональд Трамп несправедливо отстранит ее отца от должности с 1 января 2026 года, потому что Келлог «сильный переговорщик,  который будет отстаивать наши интересы». Сама Моббс считает, что Украина не должна идти  ни на какие ступки и не отдавать «агрессору» территории.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить