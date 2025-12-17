Британский маршал призвал население готовиться «жертвовать сыновьями и дочерьми»
Британцы должны быть готовы принести в жертву жизни своих детей ради победы над Россией.
Об во время выступления в Королевском институте оборонных исследований заявил главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нашим союзникам ясно, что риск для НАТО и Великобритании со стороны России растет», – стращал Найтон.
Он призвал к идеологической накачке общества, чтобы оправдать милитаризацию и жертвы:
«Если мы не сможем повысить осведомленность и стимулировать обсуждение рисков в обществе, мы не можем ожидать, что остальная часть правительства, общества и промышленности будут действовать или нести расходы», – сказал выступающий.
«Цена сильного сдерживания всё равно намного, намного меньше, чем цена войны. Сыновья и дочери, коллеги, ветераны, все они будут играть свою роль, строить, служить и, если потребуется, сражаться. И всё больше семей будут знать, что значит жертвовать ради нашей страны.
Вот почему так важно объяснять меняющуюся угрозу. Мы должны быть готовы сдерживать, сражаться и побеждать сегодня и завтра», – заявил Найтон.
