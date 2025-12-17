Находящаяся на пенсии экс-канцлер Германии Ангела Меркель уверяет, что, когда на саммите НАТО 2008 года выступила против плана действий по членству в альянсе для Украины, это объяснялось желанием уберечь Киев от «агрессивных действий» России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я очень рано поняла, что у Путина не было добрых намерений в отношении Украины. Давайте говорить осторожно, почему мы так спорили на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, должна ли Украина сделать предпоследний шаг к членству в НАТО или нет? Я была убеждена… этот шаг занял бы от трех до пяти лет, и за это время он не будет замечен, но он будет действовать агрессивно по отношению к Украине. И именно поэтому я не хотела этого делать», – сказала Меркель.

Немецкая пенсионерка явно лукавит – проявить заботу об Украине у нее были все возможности после подписания Минских соглашений. Однако сама Меркель признавалась, что они были нужны лишь для обмана России – чтобы бандеровцы получили передышку и оружие от НАТО.

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она [Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года – это не сегодняшняя Украина. Как показали бои за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко его тогда захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине».

Экс-посол США на Украине Вильям Тейлор ранее пересказывал аргументы России, которые озвучивал Владимир Путин американскому президенту Джорджу Бушу-младшему в 2008 году, настаивавшему на предоставлении ПДЧ НАТО для Киева: