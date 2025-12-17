Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ветеран русофобии Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, сейчас возглавляет центр изучения России.

Об этом он сообщил телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с коллегами добавляем к названию нашего центра «пока еще существующей России». Потому что согласно нашим оценкам (и они не с потолка, есть результаты анализов), Россия вышла на свою финишную прямую и в краткой исторической перспективе завершит свое существование», – сказал Огрызко.

С иноагентами он принципиально общался на украинском, и телеведущей пришлось попросить его говорить медленнее, чтобы переводчик успевал переводить.

Огрызко обозвал мирные переговоры – «дипломатическими танцами». Он считает, что все зависит от союзников Украины в Европе, которые должны финансировать ВСУ.