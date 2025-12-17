Ролик с Владимиром Зеленским на окраинах Купянска был грубым видеомонтажом.

Об этом заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте вот только без видеороликов во главе с судьбоносным лидером современности. Когда первый раз эти ролики показали…Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, что в очередной раз, ветер в одну сторону, волосы в другую. И как-то с картинками в очередной раз проколоться. Уже могли бы поднять уровень съёмок и монтажа определенных нюансов», – сказал Кривонос.

Касательно Покровска и Мирнограда [Красноармейск и Димитров], он обратил внимание на полное молчание укро-властей.

«Потому что это очень серьёзно может ударить по имиджу и поддержке власти со стороны народа. Поэтому они будут молчать до последнего, а когда будет подписано перемирие, то просто подадут, что это же соответствующее решение, это перешло к ним. Поэтому они молчат и ничего даже не мычат», – возмущался укро-генерал.

Далее он обратил внимание на Северское направление.