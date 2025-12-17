Секретарь оборонного комитета Рады: Время играет на Россию

Игорь Шкапа.  
17.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 298
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Для Украины есть смысл затянуть переговоры о мирном урегулировании, пока не утих резонанс после коррупционного скандала.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире 24 канала заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.

Он говорит, что не видит смысла для России останавливать боевые действия.

«Они где-то владеют инициативой, вернулись в международное поле зрения, сели за стол переговоров с Соединенными Штатами. Поэтому, конечно, они сейчас будут пытаться затягивать время для того, чтобы, возможно, захватить больше территорий и выторговать для себя больше. Они понимают, что время играет сейчас в их пользу, и они будут тянуть. Ну и сам Путин постоянно повторяет, что они вроде бы все равно так или иначе достигнут целей так называемой этой СВО», – рассуждал Костенко.

Впрочем, он признает, что и Киеву выгодно затягивание переговоров, чтобы в стране забыли коррупционный скандал.

«Очень сложно сидеть и доказывать свою точку зрения нашим американским партнерам, которые все-таки понимают, что у нас есть коррупция в стране на самом высоком уровне. И я уже об этом говорил: считаю, что объективно сейчас не самое лучшее время для переговоров», – добавил депутат.

