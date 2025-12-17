Россия впервые за последние годы увеличила экспорт вооружения
Благодаря инновационному подходу работе с партнёрами, России удалось увеличить портфель контрактов на экспорт вооружения.
Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам.
Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий. В этих целях широко используются возможности конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Через данную систему в этом году прошли представители из более чем 20 стран. Это позитивно отразилось на военно-техническом сотрудничестве: впервые за последние годы удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения – и нарастить портфель контрактов», – сказал министр.
«В следующем году предстоит создать задел для нового вида сотрудничества технологического партнерства компаний народного ОПК и наших союзников. Потребуется упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции народного ОПК при условии безусловного сохранения контроля над критически важными военными технологиями.
В части многостороннего сотрудничества существенно укрепили взаимодействие с Вооруженными силами стран-участник ОДКБ, СНГ и ШОС. Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования. Пройдено 23 международных учения.
Самым масштабным из них стало совместное стратегическое учение «Запад-2025». Эту работу необходимо продолжить с учетом предстоящего председательства России в ОДКБ», – подытожил Белоусов.
Напомним, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), за предыдущие пять лет экспорт российского оружия сократился на 64 %. Это связано с сокращением заказов из Индии и Китая.
