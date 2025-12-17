Россия впервые за последние годы увеличила экспорт вооружения

Благодаря инновационному подходу работе с партнёрами, России удалось увеличить портфель контрактов на экспорт вооружения.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Через данную систему в этом году прошли представители из более чем 20 стран. Это позитивно отразилось на военно-техническом сотрудничестве: впервые за последние годы удалось переломить негативную тенденцию сокращения экспорта продукции военного назначения – и нарастить портфель контрактов», – сказал министр.

Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий . В этих целях широко используются возможности конгрессно-выставочного центра «Патриот».

«Мы перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам.

«В следующем году предстоит создать задел для нового вида сотрудничества технологического партнерства компаний народного ОПК и наших союзников. Потребуется упростить разрешительные процедуры на экспорт образцов продукции народного ОПК при условии безусловного сохранения контроля над критически важными военными технологиями.

В части многостороннего сотрудничества существенно укрепили взаимодействие с Вооруженными силами стран-участник ОДКБ, СНГ и ШОС. Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования. Пройдено 23 международных учения.

Самым масштабным из них стало совместное стратегическое учение «Запад-2025». Эту работу необходимо продолжить с учетом предстоящего председательства России в ОДКБ», – подытожил Белоусов.