«Ломали суставы, возили лицом по полу»: СБУ зверски избила детектива, установившего прослушку у подельника Зеленского

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, который руководил операцией по установке прослушки в квартире Тимура Миндича, близкого бизнес-партнера диктатора Владимира Зеленского, был жестоко избит сотрудниками СБУ при задержании.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Есть вопрос» рассказал сам Магомедрасулов.

Напомним, что после того, как стало известно о прослушке, он был задержан СБУ и отправлен в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с Россией, но недавно ему изменили меру пресечения. Он рассказал подробности своего задержания.

«Их ворвалось 15 человек вооруженных. Начали избивать сразу. Сначала я встал на колени, подняв руки за голову, направили на меня оружие. А потом говорят: «Ложись». А почему ложится, я не понимаю. Какие основания, я не вооружен. Положили меня и потом уже начали головой бить о пол, несколько раз по туловищу, стали ломать мне там суставы ног. Так делают сотрудники – наступают сапогом мне на ногу и крутят. Я говорю: «Зачем, я же вам не противодействую», – вспоминает детектив.

Он говорит, что подобные методы применялись не только по отношению к нему, но и к другим сотрудникам НАБУ, и обещает, что этим действием обязательно будет дана правовая оценка.