Экс-офицер армии США: Европейцы сумасшедшие, если думают, что Россия будет воевать, как на Украине

Максим Столяров.  
18.12.2025 13:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 321
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Спецоперация, Украина


Если потребуется, Россия может начать ковровые бомбардировки украинских или европейских городов, превратив их в подобие Газы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сможет ли Россия продолжать, если украинская армия не сдастся? Сможет ли она одержать военную победу в стиле 1945 года, разгромив все до Киева?» – спросил ведущий.

«Конечно. Я бы сказал, что сейчас менее 40% российских Вооруженных сил воюют на Украине. И они все еще сражаются со связанными руками. И если европейцы думают, что если они начнут войну против нас, то все будет так же, как на Украине, то они сумасшедшие.

Мы не будем сдерживаться. Российская армия все еще сдерживается. Все могло бы стать намного хуже. Я имею в виду, что российские военные, особенно с планирующими бомбами, могут легко начать ковровые бомбардировки целых регионов и городов», – сказал Крапивник.

Он напомнил, что Россия ведёт военные действия таким образом, чтобы минимизировать количество жертв среди гражданских.

«Если посмотреть на уровень смертности от сопутствующего ущерба, то по данным ООН в этом конфликте погибло менее 14 тысяч мирных жителей. Украинцев. Но дело в том, что большинство из них находится на российской стороне. Их поражают украинские ракеты или украинские беспилотники.

Российская сторона очень сильно сдерживается. Конечно, Киев может выглядеть как Газа. Будет ли он так выглядеть? Я не знаю. Сейчас нет, очевидно. Но у России есть такое же оружие», – подытожил выступающий.

