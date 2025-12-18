Экс-офицер армии США: Европейцы сумасшедшие, если думают, что Россия будет воевать, как на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если потребуется, Россия может начать ковровые бомбардировки украинских или европейских городов, превратив их в подобие Газы.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил отставной офицер американской армии, военный аналитик Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сможет ли Россия продолжать, если украинская армия не сдастся? Сможет ли она одержать военную победу в стиле 1945 года, разгромив все до Киева?» – спросил ведущий.

«Конечно. Я бы сказал, что сейчас менее 40% российских Вооруженных сил воюют на Украине. И они все еще сражаются со связанными руками. И если европейцы думают, что если они начнут войну против нас, то все будет так же, как на Украине, то они сумасшедшие. Мы не будем сдерживаться. Российская армия все еще сдерживается. Все могло бы стать намного хуже. Я имею в виду, что российские военные, особенно с планирующими бомбами, могут легко начать ковровые бомбардировки целых регионов и городов», – сказал Крапивник.

Он напомнил, что Россия ведёт военные действия таким образом, чтобы минимизировать количество жертв среди гражданских.