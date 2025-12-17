Арестович: «Отдадим Донбасс – вернут свет в Киев, снова запоём «Щеневмерлу»

17.12.2025 22:20
Совершенно непонятно, почему в нынешних условиях для украинцев вопрос принадлежности Донбасса настолько принципиальный.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Донбасс насквозь пролетается беспилотниками, насквозь простреливается даже уже полевой дальнобойной артиллерией РСЗО, всеми этими КАБами и ФАБами. Это уже не территория, это зона боевых действий.

Вы там собираетесь экономику разводить, собираетесь людей туда поселять, зоопарки устраивать? Что вы там собираетесь делать на Донбассе? Вы что, уже придумали, что делать с остальной Украиной? У вас там всё в порядке, что вы так за этот Донбасс держитесь?», –  вещал Арестович.

«Это же камень на шею России повесить, этот Донбасс, все эти оккупированные территории. А мы живы-здоровы, размножаемся, в Киеве снова будет свет, ура, девочки в мини-юбках, в косынках, в рушниках, и все снова поем «ще нэ вмэрла Украина», – добавил экс-советник Зе-офиса.

