Британское правительство выдало лицензию на перевод Украине 2,5 млрд фунтов, за которые российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси». Эти средства были заморожены с 2022 года.

Об этом британский премьер Кир Стармер заявил в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот, что я хочу сказать Абрамовичу. Часы тикают, выполните взятые на себя обязательства и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд. Чтобы каждый цент достался тем, чьи жизни разрушила незаконная война Путина», – сказал Стармер.

Британцы отвели Абрамовичу несколько месяцев на то, чтобы он добровольно раскошелился. Если олигарх не захочет подчиниться, на него подадут в суд.

1,54 млдр фунтов из общей суммы, вырученной за «Челси» являются кредитными средствами. Таким образом на Украину остается только 923 млн фунтов. Однако министр иностранных дел Великобритании Иетт Купер считает, что Абрамович должен отдать 2,5 млрд.

«Нет. Очевидно, что 2,5 млрд фунтов стерлингов – это выручка от продажи «Челси». Именно эти деньги должны пойти на гуманитарную помощь. Мы четко дали понять, что деньги должны пойти на гуманитарную помощь Украине», – сказала Купер в интервью «Скай Ньюз».

Британцы настаивают на том, чтобы все деньги пошли Киеву, хотя Абрамович изначально заявлял, что намерен распределить их на пострадавших с обеих сторон конфликта. Пока дело не дошло до суда, все зависит только от олигарха, хотя из-за персональных санкций он пока не имеет доступа к средствам.

Обозреватель Борис Рожин не скрывает злорадства

«Черный день для «эффективных собственников» настал. Жалко ли их? Нет не жалко. Для страны эти деньги в любом случае были потеряны после вывоза за рубеж, а когда российские власти предлагали возвращение капиталов в Россию, большинство почему-то не спешило воспользоваться этой опцией. Отсюда и легкое злорадство в обществе», – написал Рожин.

Военный эксперт Владислав Шурыгин обращает внимание:

«Как азартно британские гиены делят чужие деньги! Просто нация гиен! Но Абрамовичу с ними, похоже, комфортно. Симбиоз? Кто там обитает на гиенах? Блохи и клещи, глисты ещё есть?».

Политолог Владимир Корнилов удивлен, каким фото проиллюстрировала британская The Times новость об ограблении Абрамовича. На нем два боевика ВСУ, выжившие в боях за Константиновку.

«Наверное, по задумке газеты, их вид должен свидетельствовать о тяжелом положении украинского народа, который остро нуждается в миллиардах Абрамовича. Хотя, как по мне, это лучшая иллюстрация вчерашних слов Путина о деградации ВСУ!» – написал Корнилов.

Скорее всего, Абрамович давно понял, какая судьба ожидает его средства. Поэтому мгновенно подчинился в июле решения Арбитражного суда Московской области по иску Минпромторга РФ и перенес штаб-квартиру своей компании «ЕВРАЗ» из Лондона в Нижний Тагил. Корпоративные права британской Evraz plc — головной структуры «ЕВРАЗа» – приостановлены.