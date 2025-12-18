Отказ от мира с Россией лишь продлит страдания украинцев и лишит страну территорий – депутат из Чехии

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Украина


Украина уже давно могла была бы завершить конфликт с Россией, согласившись на мирные условия. Это сохранило бы большое количество жизней и территории.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Чехии Иван Давид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению чешского политика, если конфликт продолжится, условия для Украины станут только хуже – она потеряет и территории, и людей.

«После государственного переворота на Майдане и прихода к власти нынешнего режима, большинство институтов и правительств ЕС поддерживали Украину в ее стремлении к самоуничтожению.

С самого начала было ясно, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении, даже при массированной поддержке США и ЕС. Оказалось, что сломить Россию с помощью военных расходов и 20 пакетов санкций, как изначально планировалось, невозможно», – отметил он.

«Результатом так называемой поддержки Украины стало продолжение войны и гибель еще сотен тысяч украинских мужчин. Украина могла бы заключить мирное соглашение на гораздо более выгодных условиях, чем сейчас, но ей не дали этого сделать.

Если война на Украине продолжится, страна потеряет еще больше территорий. Очевидно, что представители ряда стран ЕС хотят продолжения войны. Отказ от реалистичного решения только продлит страдания украинского народа», – заключил Давид.

