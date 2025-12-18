Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уже давно могла была бы завершить конфликт с Россией, согласившись на мирные условия. Это сохранило бы большое количество жизней и территории.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Чехии Иван Давид, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению чешского политика, если конфликт продолжится, условия для Украины станут только хуже – она потеряет и территории, и людей.

«После государственного переворота на Майдане и прихода к власти нынешнего режима, большинство институтов и правительств ЕС поддерживали Украину в ее стремлении к самоуничтожению. С самого начала было ясно, что Украина не сможет победить Россию в военном отношении, даже при массированной поддержке США и ЕС. Оказалось, что сломить Россию с помощью военных расходов и 20 пакетов санкций, как изначально планировалось, невозможно», – отметил он.