«Это губительный закон!»: Европа впервые в своей истории оборвала энергетическую связь с Россией
Европарламент одобрил сегодня план отказа Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.
За инициативу проголосовали 500 депутатов, против — 120.
Еще 32 европейских парламентария воздержались от голосования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Евродепутат Тьерри Мариани назвал принятое решение «государственным переворотом, направленным против людей и народов».
«Европа демонстрирует свою недальновидность, отказываясь от российского газа. Одно дело санкции как политический инструмент: условные, обратимые, адаптируемые. Но этот закон губителен, потому что с юридической точки зрения он предполагает принятие решения без возможности пересмотра, без возможности для Европы адаптироваться», – сказал Мариани.
Он подчеркнул, что теперь энергополитика ЕС не изменится даже после заключения мирного соглашения с Россией.
«Это историческое судьбоносное решение. Мы никогда в истории не разрывали энергетические отношения с Востоком даже в самые сложные времена. Это стратегический рычаг для сохранения мира в Европе», – взывал Мариани.
