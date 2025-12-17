Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европарламент одобрил сегодня план отказа Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.

За инициативу проголосовали 500 депутатов, против — 120.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Еще 32 европейских парламентария воздержались от голосования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евродепутат Тьерри Мариани назвал принятое решение «государственным переворотом, направленным против людей и народов».

«Европа демонстрирует свою недальновидность, отказываясь от российского газа. Одно дело санкции как политический инструмент: условные, обратимые, адаптируемые. Но этот закон губителен, потому что с юридической точки зрения он предполагает принятие решения без возможности пересмотра, без возможности для Европы адаптироваться», – сказал Мариани.

Он подчеркнул, что теперь энергополитика ЕС не изменится даже после заключения мирного соглашения с Россией.