Для срыва «Стамбула» в 2022 году британцам ничего даже не пришлось гарантировать и обещать Зеленскому, кроме пиара и «почёта».

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы сказали, что Украина – ЧВК Запада, и что сочувствующие спрашивали у вас, зачем вы на это согласились. Но тогда у власти были и вы, в том числе. Почему Зеленский пошел на это и что ему могли пообещать?», – озвучил Шелест вопрос из чата.

«Мне нравится эта формовка «были у власти». Вы сами были у власти, говорят, но ничего не сделали. Ну, да. Что я не сделал? Не ударил Зеленского тумбочкой по голове и не прекратил мучения украинского народа раньше времени, или как?», – хамил в ответ Арестович.

Шелест отметил, что «сегодня опять Борис Джонсон выходил с пламенной речью», хоть уже и не премьер Британии.

«Что могли Зеленскому пообещать за это?», – напомнил вопрос журналист.