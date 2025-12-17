Зеленский угробил миллион украинцев, чтобы покрасоваться на обложке «Time» – Арестович

Максим Столяров.  
17.12.2025 22:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 228
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для срыва «Стамбула» в 2022 году британцам ничего даже не пришлось гарантировать и обещать Зеленскому, кроме пиара и «почёта».

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для срыва «Стамбула» в 2022 году британцам ничего даже не пришлось гарантировать и обещать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы сказали, что Украина – ЧВК Запада, и что сочувствующие спрашивали у вас, зачем вы на это согласились. Но тогда у власти были и вы, в том числе. Почему Зеленский пошел на это и что ему могли пообещать?», – озвучил Шелест вопрос из чата.

«Мне нравится эта формовка «были у власти». Вы сами были у власти, говорят, но ничего не сделали. Ну, да. Что я не сделал? Не ударил Зеленского тумбочкой по голове и не прекратил мучения украинского народа раньше времени, или как?», – хамил в ответ Арестович.

Шелест отметил, что «сегодня опять Борис Джонсон выходил с пламенной речью», хоть уже и не премьер Британии.

«Что могли Зеленскому пообещать за это?», – напомнил вопрос журналист.

«Им обещать-то не надо было. Ему надо было три раза поместиться на обложку «Time» и четыре раза встать в парламентах стран. Ему этого хватает. Он же не очень далёкого ума мужчина, прямо скажу. Ему те будущие гарантии…он же думал, что это слава будет длиться вечно», – ответил Арестович.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить