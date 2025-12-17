Зеленский угробил миллион украинцев, чтобы покрасоваться на обложке «Time» – Арестович
Для срыва «Стамбула» в 2022 году британцам ничего даже не пришлось гарантировать и обещать Зеленскому, кроме пиара и «почёта».
Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признан в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы сказали, что Украина – ЧВК Запада, и что сочувствующие спрашивали у вас, зачем вы на это согласились. Но тогда у власти были и вы, в том числе. Почему Зеленский пошел на это и что ему могли пообещать?», – озвучил Шелест вопрос из чата.
«Мне нравится эта формовка «были у власти». Вы сами были у власти, говорят, но ничего не сделали. Ну, да. Что я не сделал? Не ударил Зеленского тумбочкой по голове и не прекратил мучения украинского народа раньше времени, или как?», – хамил в ответ Арестович.
Шелест отметил, что «сегодня опять Борис Джонсон выходил с пламенной речью», хоть уже и не премьер Британии.
«Что могли Зеленскому пообещать за это?», – напомнил вопрос журналист.
«Им обещать-то не надо было. Ему надо было три раза поместиться на обложку «Time» и четыре раза встать в парламентах стран. Ему этого хватает. Он же не очень далёкого ума мужчина, прямо скажу. Ему те будущие гарантии…он же думал, что это слава будет длиться вечно», – ответил Арестович.
