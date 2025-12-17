Укро-соросятня грозится, что Рада не проголосует за отказ от НАТО
Найти 300 голосов в украинском парламенте, чтобы убрать из конституции статью о членстве в НАТО, будет невозможно.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил депутат ВР, соросенок Ярослав Железняк, считающий сливным бачком НАБУ.
Ведущая обратила внимание на информацию в СМИ, что Зеленский якобы предложил США отказаться от НАТО взамен на серьезные гарантии безопасности, поинтересовавшись, получится ли в таком случае внести соответствующие изменения в украинскую конституцию, где зафиксирован курс на членство в альянсе.
Железняк заметил, что эта информация, опубликованная агентством «Рейтер», нуждается в проверке.
«Путь в НАТО есть в конституции. Президент – гарант конституции. При том, что у меня нет каких-то иллюзий относительно быстрого вступления Украины в НАТО, где у нас президент выходил с планом победы, и где пунктом номер один было о НАТО. Но все же я не верю, что будет возможность найти 300 голосов на такое изменение Конституции.
Более того, напомню, конституцию нельзя менять во время военного положения. Это долгий процесс, он требует две сессии и, соответственно, будет достаточно трудным с точки зрения и политических переговоров, чтобы провести эти изменения», – сказал Железняк.
