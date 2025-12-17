Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Найти 300 голосов в украинском парламенте, чтобы убрать из конституции статью о членстве в НАТО, будет невозможно.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил депутат ВР, соросенок Ярослав Железняк, считающий сливным бачком НАБУ.

Ведущая обратила внимание на информацию в СМИ, что Зеленский якобы предложил США отказаться от НАТО взамен на серьезные гарантии безопасности, поинтересовавшись, получится ли в таком случае внести соответствующие изменения в украинскую конституцию, где зафиксирован курс на членство в альянсе.

Железняк заметил, что эта информация, опубликованная агентством «Рейтер», нуждается в проверке.