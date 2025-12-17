На Украине переживают небывалый подъём всякого рода «вещуны, гадалки и оккультисты».

Об этом на канале пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается переговоров, к сожалению, мы в своем большинстве можем значительно больше нагадать на картах Таро. Кстати, украинское общество достаточно серьезно подсело на эти все вещи. А психологи прекрасно знают, что когда обращаются к гадающим, то это показывает неуверенность в обществе и в ощущении взаимодействия между властью и народом.

Народ оторван от власти, власти совершенно начхать на народ, и каждый живёт в своем мире. И когда власть в информационном поле молчит, народ начинает искать тех, кто может что-то разложить и спланировать», – рассуждал укро-генерал.