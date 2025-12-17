Каспаров угодил в сети эстонской разведки как подсадная утка
Идея создания фейковой российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы родилась у бывшего главы эстонской разведки в 2023 году. (Официальная российская делегация покинула ПАСЕ в 2022 году).
Об этом румынский евродепутат Юлиан Булай заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексееем Столяровым (Воаном и Лексусом), позвонившими ему от имени украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Все началось внутри нашей группы, но в качестве темы для обсуждения с очень известными антироссийскими активистами. Первым из них был господин Каспаров. Мы пригласили его присоединиться к нам на заседании. Это было организовано через одного из ваших лучших друзей, эстонца.
Его зовут Эрик Кросс, и он бывший глава эстонской разведки. Он очень уважаемый член эстонского парламента и большой друг Украины. Он поручился за это. С Каспаровым приехали также Гудков старший, Гудков младший и Ходорковский», – рассказал Булай.
По его словам, украинская делегация в ПАСЕ выступала категорически против создания российского фейка, но Эрик Кросс пояснил им, что нужно подстраховаться на случай, если Россия вдруг официально вернется.
«Было бы хорошо с точки зрения мирных переговоров и переговоров вообще не оставлять места для возвращения делегации российского парламента на случай, если найдутся силы, желающие их возвращения. Такие силы есть. Это объединенные европейские левые, бывшие коммунисты, а также консерваторы, включая венгров и немецких крайне-правых», – сказал Булай.
