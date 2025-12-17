Каспаров угодил в сети эстонской разведки как подсадная утка

Елена Острякова.  
17.12.2025 19:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 118
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Идея создания фейковой российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы родилась у бывшего главы эстонской разведки в 2023 году. (Официальная российская делегация покинула ПАСЕ в 2022 году).

Об этом румынский евродепутат Юлиан Булай заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексееем Столяровым (Воаном и Лексусом), позвонившими ему от имени украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея создания фейковой российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы родилась у бывшего главы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все началось внутри нашей группы, но в качестве темы для обсуждения с очень известными антироссийскими активистами. Первым из них был господин Каспаров. Мы пригласили его присоединиться к нам на заседании. Это было организовано через одного из ваших лучших друзей, эстонца.

Его зовут Эрик Кросс, и он бывший глава эстонской разведки. Он очень уважаемый член эстонского парламента и большой друг Украины. Он поручился за это. С Каспаровым приехали также Гудков старший, Гудков младший и Ходорковский», – рассказал Булай.

По его словам, украинская делегация в ПАСЕ выступала категорически против создания российского фейка, но Эрик Кросс пояснил им, что нужно подстраховаться на случай, если Россия вдруг официально вернется.

«Было бы хорошо с точки зрения мирных переговоров и переговоров вообще не оставлять места для возвращения делегации российского парламента на случай, если найдутся силы, желающие их возвращения. Такие силы есть. Это объединенные европейские левые, бывшие коммунисты, а также консерваторы, включая венгров и немецких крайне-правых», – сказал Булай.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить