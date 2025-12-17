«Что вы делаете?! Вы объявили войну России» – немецкий евродепутат
План отказа Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года, принятый сегодня Европарламентом, является объявлением войны России.
Об этом заявил немецкий евродепутат Маркус Буххайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что происходит сегодня, дамы и господа, – это не просто действия против Путина и его военной машины. Это отрытое объявление войны самой России, русскому народу. Если в России сменится режим, что вы будете тогда делать?..
То, что мы решаем сейчас, это на века. Вы сжигаете все мосты, которые могли бы пригодиться нам в будущем для налаживания отношений с Россией. Вы выступаете против мира.
Я могу понять, что вы не хотите мира с Путиным, но вы не хотите мира с Россией никогда, и я считаю, что это возмутительно!», – сказал Буххайт.
Предполагается, что ЕС откажется от импорта сжиженного природного газа с конца 2026 года, от трубопроводного газа — осенью 2027-го. В проекте предусмотрена возможность закупок только «для урегулирования кризиса» в случае чрезвычайной ситуации.
