«Что вы делаете?! Вы объявили войну России» – немецкий евродепутат

План отказа Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года, принятый сегодня Европарламентом, является объявлением войны России.

Об этом заявил немецкий евродепутат Маркус Буххайт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что происходит сегодня, дамы и господа, – это не просто действия против Путина и его военной машины. Это отрытое объявление войны самой России, русскому народу. Если в России сменится режим, что вы будете тогда делать?..

То, что мы решаем сейчас, это на века. Вы сжигаете все мосты, которые могли бы пригодиться нам в будущем для налаживания отношений с Россией. Вы выступаете против мира.

Я могу понять, что вы не хотите мира с Путиным, но вы не хотите мира с Россией никогда, и я считаю, что это возмутительно!», – сказал Буххайт.