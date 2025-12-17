«Людей в армии полно, а менять на передовой – некем»: ВСУшники остались без отпусков и ротации
Самая главная проблема для ВСУ на сегодня – невозможность замены бойцов на линии фронта.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире 24 канала заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая, сославшись на информацию из военных источников, заметила, что на фронте есть участки, где на километры нет позиций ВСУ.
Костенко подчеркнул, что проблема не в том, что вообще нет людей в армии, а есть острый дефицит именно на линии боевых действий, что не дает возможности ротаций.
«Кто-то ранен, он выбыл. На его место нужно, чтобы пришел кто-нибудь другой. И вот проблема. У нас проблема, что из-за отсутствия людей мы не можем людей менять, давать нормальные ротации ребятам, давать нормальные отпуска.
Мы наголосовали законопроектов об отпусках, а отправлять в них ребят не можем, потому что нет кем их заменить», – признал полковник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: