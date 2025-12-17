Украина уже не в состоянии повысить зарплаты военным
Для повышения зарплат украинскими военным нет денег, а взять средства из гражданских статей невозможно.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире 24 канала заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.
Он говорит, что не голосовал за бюджет страны на следующий год, якобы по той причине, что в законе не предусмотрено повышение зарплат военным. Впрочем, далее ясно дает понять, что денег на эти цели в стране все равно нет.
«Если увеличить заработную плату всем хотя бы на 10 тысяч гривен, минимально нужно было где-то около 100 миллиардов, которых в военном бюджете точно не найдешь. Это нужно искать в гражданском бюджете, забирать из каких-то программ, направлений по образованию, медицине – и передавать это на заработные платы военнослужащих», – сказал Костенко.
При этом он заметил, что социальную сферу финансирует Запад – и не позволяет эти деньги тратить на военные нужды.
