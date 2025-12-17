Украина уже не в состоянии повысить зарплаты военным 

Игорь Шкапа.  
17.12.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 184
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Для повышения зарплат украинскими военным нет денег, а взять средства из гражданских статей невозможно.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире 24 канала заявил секретарь оборонного комитета ВР, полковник СБУ Роман Костенко.

Для повышения зарплат украинскими военным нет денег, а взять средства из гражданских статей невозможно....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что не голосовал за бюджет страны на следующий год, якобы по той причине, что в законе не предусмотрено повышение зарплат военным. Впрочем, далее ясно дает понять, что денег на эти цели в стране все равно нет.

«Если увеличить заработную плату всем хотя бы на 10 тысяч гривен, минимально нужно было где-то около 100 миллиардов, которых в военном бюджете точно не найдешь. Это нужно искать в гражданском бюджете, забирать из каких-то программ, направлений по образованию, медицине – и передавать это на заработные платы военнослужащих», – сказал Костенко.

При этом он заметил, что социальную сферу финансирует Запад – и не позволяет эти деньги тратить на военные нужды.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить