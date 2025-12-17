Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Еврокомиссия разрабатывает все новые санкции против России, хотя они не приносят успеха.

Об этом заявил венгерский евродепутат Андраш Ласло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не сработало, но вы все равно настаиваете. Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден обещали, что санкции поставят Россию на колени. Но Джо Байдена больше нет в Белом доме. Так что пора призвать к ответу и госпожу фон дер Ляйен», – сказал Ласло.

Он считает, что самая большая проблема с энергетическими санкциями ЕС не в том, что они не достигли своей цели, а в том, что они наносят больший ущерб европейской экономике, чем российской.