«Урсула – геть!» – венгерский евродепутат раскритиковал политику Брюсселя

Елена Острякова.  
17.12.2025 20:54
Еврокомиссия разрабатывает все новые санкции против России, хотя они не приносят успеха.

Об этом заявил венгерский евродепутат Андраш Ласло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не сработало, но вы все равно настаиваете. Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден обещали, что санкции поставят Россию на колени. Но Джо Байдена больше нет в Белом доме. Так что пора призвать к ответу и госпожу фон дер Ляйен», – сказал Ласло.

Он считает, что самая большая проблема с энергетическими санкциями ЕС не в том, что они не достигли своей цели, а в том, что они наносят больший ущерб европейской экономике, чем российской.

«По данным МВФ, если бы нам пришлось покупать газ и нефть в Евросоюзе, экономика Венгрии сократилась бы на 4%. Расходы на коммунальные услуги вырастут в три раза, цены на топливо тоже. В Европе цены на энергоносители в 3-4 раза выше, чем в США или Китае. Но вы все равно настаиваете на санкциях. Это разорит семьи и европейскую промышленность. Прекратите это!», – призывал Ласло.

