Киевская верхушка вовсю веселится, пока ВСУ гибнут без всякой помощи – укро-депутат

Украинский парламент веселится и повышает себе зарплаты, пока ВСУ катастрофически не хватает оружия и техники.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Потому что вы так наголосовали поднятие себе зарплат, и так не способны были проголосовать за повышение выплат военнослужащим, и даже не способны были проголосовать за дополнительные средства на амуницию и снаряды, что военнослужащие должны сами из своих совершенно недостаточных зарплат покупать кучу снаряжения», – сказала Федина.

Она зачитала длинный список оборудования и техники, в которой нуждается только одно из подразделений ВСУ.

«Тут всякие клоуны забавляются в свое позиционирование, отрабатывая на Скабеевых, Захаровых и так далее. Вы все здесь торгуетесь за свое политическое будущее, а никто не думает о том, что если сегодня наши военные не удержат фронт, потому что у них нет средств, то и нас здесь и не будет.

Президент играет в выборы вместо того, чтобы думать, как найти правильных переговорщиков для того, чтобы повлиять на международные процессы и обеспечить выполнение интересов украинского государства.

А Верховная рада сейчас пойдет на месячные каникулы, потому что, видите ли, устали. А тем, кто на передовой, не надо отдохнуть? А я вижу, что здесь передо мной в зале, во-первых, нет людей. Во-вторых, части людей весело, у них все хорошо», – обличала она.