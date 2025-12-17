Киевская верхушка вовсю веселится, пока ВСУ гибнут без всякой помощи – укро-депутат
Украинский парламент веселится и повышает себе зарплаты, пока ВСУ катастрофически не хватает оружия и техники.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я получаю десятки писем от подразделений со списками потребностей, которые им поставили задачу закрыть своими силами.
Потому что вы так наголосовали поднятие себе зарплат, и так не способны были проголосовать за повышение выплат военнослужащим, и даже не способны были проголосовать за дополнительные средства на амуницию и снаряды, что военнослужащие должны сами из своих совершенно недостаточных зарплат покупать кучу снаряжения», – сказала Федина.
Она зачитала длинный список оборудования и техники, в которой нуждается только одно из подразделений ВСУ.
«Тут всякие клоуны забавляются в свое позиционирование, отрабатывая на Скабеевых, Захаровых и так далее. Вы все здесь торгуетесь за свое политическое будущее, а никто не думает о том, что если сегодня наши военные не удержат фронт, потому что у них нет средств, то и нас здесь и не будет.
Президент играет в выборы вместо того, чтобы думать, как найти правильных переговорщиков для того, чтобы повлиять на международные процессы и обеспечить выполнение интересов украинского государства.
А Верховная рада сейчас пойдет на месячные каникулы, потому что, видите ли, устали. А тем, кто на передовой, не надо отдохнуть? А я вижу, что здесь передо мной в зале, во-первых, нет людей. Во-вторых, части людей весело, у них все хорошо», – обличала она.
«Поэтому, уважаемое общество, у нас есть расчет только на здравый смысл гражданского общества, которое наконец может четко поставить требования и к парламенту, и к действующей власти. Потому что те, кто сейчас у власти, повеселились, они думают, что все им сойдет с рук, но если не станет государства, то всем будет не до веселья», – возмущалась укро-депутат.
