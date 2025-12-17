Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Румыния не введет свои войска в Молдову без разрешения НАТО в случае «агрессии России».

Об этом румынский евродепутат Юлиан Булай заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексееем Столяровым (Воаном и Лексусом), позвонившими ему от имени украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В военном плане это было бы очень сложно, потому что нам нужна поддержка НАТО. Мы зависим от НАТО – и не можем вмешаться в дела Молдовы без ее поддержки. Я не знаю, позволит ли нам НАТО, так что понятия не имею», – сказал Булай.

До этого он хвастался, что Румыния активно готовится к войне с Россией и проводит сборы резервистов старшего возраста.