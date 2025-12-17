Генерал Кривонос: К лету у русских будет ещё 300 тысяч операторов дронов
Украине нужно срочно перевести на «мову» российский школьный учебник по обращению с дронами.
Об этом на канале пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал-майор Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вместо роликов о разборке-сборке автоматов и управлении дронами – мы всякую галиматью «зелёную» смотрим. Когда русские выпустили учебник, блин, для учеников старших классов по руководству дронами!
И у них в мае-июне, когда пойдут выпуски в школах, будет дополнительно 300 тысяч операторов дронов.
А мы до сих пор пальцем в носу ковыряемся, потому что количество погибших и раненых операторов дронов выше, чем то количество, которое мы готовим.
Поляки, наши соседи, блин. У них дети по выходным активно играют класс на класс под руководством инструкторов в войну. И поляки через год-два уже будут способны поставить ещё большее количество людей к обороне. А мы и дальше, блин, всякой хернёй занимаемся», – возмущался Кривонос.
«Если такие бестолковые наши паны министры, то пусть хотя бы займутся плагиатом – и просто переведут на украинский язык российский учебник для школ, касающийся подготовки операторов БПЛА. Вот это будет действие», – добавил укро-генерал.
