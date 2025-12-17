Инновации в военной медицине спасают более 90% раненых – Белоусов
Благодаря сотрудничеству Минобороны с Минздравом – удалось существенно повысить выживаемость раненых российских солдат.
Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ключевая задача – оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение «золотого часа» после получения ранения.
Практически все военнослужащие в текущем году обучены приемам тактической медицины. В войска поставлено более 1 млн 200 тысяч аптечек нового поколения, что позволило оснастить ими практически всех военнослужащих.
Благодаря совместной работе с Минздравом и ФМБА России, приблизили элементы высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Так, за счет применения «сухой плазмы» проводится лечение военнослужащих с острой кровопотерей непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, спасены», – сказал Белоусов.
«Следующая задача – своевременная эвакуация раненых с поля боя. Опыт СВО показал, что одним из самых эффективных способов эвакуации – робототехнические платформы. В 2025 году в войска поставлено 288 единиц такой техники. Это только одна пятая часть от потребности. В следующем году необходимо обеспечить войска данной техникой в полном объеме.
В текущем году построили шесть новых госпиталей, в том числе в приграничных регионах – в Курской и Брянской областях.
Коечный фонд увеличится на тысячу единиц. Это порядка 20 тысяч раненых в год, которым будет оказана своевременная медицинская помощь. В следующем году введем еще шесть госпиталей – на полторы тысячи коек.
В 2026 году необходимо перейти к предоставлению высокотехнологичной помощи и в окружных госпиталях», – добавил министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: