Инновации в военной медицине спасают более 90% раненых – Белоусов

Благодаря сотрудничеству Минобороны с Минздравом – удалось существенно повысить выживаемость раненых российских солдат.

Об этом на заседании коллегии Министерства обороны России заявил министр обороны Андрей Белоусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевая задача – оказание первой помощи на линии боевого соприкосновения и сохранение жизни военнослужащего в течение «золотого часа» после получения ранения.

Практически все военнослужащие в текущем году обучены приемам тактической медицины. В войска поставлено более 1 млн 200 тысяч аптечек нового поколения, что позволило оснастить ими практически всех военнослужащих.

Благодаря совместной работе с Минздравом и ФМБА России, приблизили элементы высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Так, за счет применения «сухой плазмы» проводится лечение военнослужащих с острой кровопотерей непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, спасены», – сказал Белоусов.