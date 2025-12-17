США бездумно действуют в интересах Китая – Такер Карлсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рассматривая Китай как главного соперника, самое нелогичное со стороны Вашингтона было спровоцировать Россию на конфликт с Западом, чем максимально сблизить Москву с Пекином.

Об этом в интервью американскому судье Эндрю Наполитано заявил правоконсервативный американский журналист Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сделали Россию врагом без каких-либо причин. Мы спровоцировали Россию на вторжение в Восточную Украину, продвигая НАТО на Восток, очевидно. Они говорили нам об этом миллион раз. Мы сделали это намеренно. Какой в этом смысл? Ну, если вы Китай, это единственное, чего вы хотели бы – это чтобы Соединенные Штаты повернулись против России. Чего вы не хотите, так это западного блока против вас до Монголии. И они добились этого, благодаря добровольному или невольному «сотрудничеству» американских лидеров. Дело в противостоянии между США и Китаем. Я бы хотел иметь сферу влияния, где мы могли бы принимать западные решения. И сохранить нашу систему без Китая, который всем заправляет. Но как только вы возьмете Россию и переместите ее в лагерь Китая, все будет кончено. И это именно то, что сделали Линдси Грэм и его друзья», – рассуждал Карлсон.

По его мнению, через сотню лет историки будут считать, что США попросту действовали в интересах Китая.