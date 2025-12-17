Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США и Запад собственноручно умудрились развернуть против себя наиболее доброжелательно относившегося к ним российского лидера.

Об этом в интервью американскому судье Эндрю Наполитано заявил правоконсервативный американский журналист Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я его не защищаю, я просто говорю правду. А правда в том, что Путин – самый умеренный лидер в России, т.е. он самый прозападный лидер в России, наименее авторитарный лидер, и он не абсолютный лидер. Он правит коалицией, которая не является публичной, но это очевидные заинтересованные стороны в российском обществе: ФСБ, военный бизнес. Он очень способный политик, но он не абсолютный монарх. Россией руководит человек, который в 2001 году просил вступить в НАТО, но мы его не приняли», – напомнил Карлон.