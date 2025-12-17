Такер Карлсон: Путин – самый прозападный из российских лидеров, второй по популярности в мире
США и Запад собственноручно умудрились развернуть против себя наиболее доброжелательно относившегося к ним российского лидера.
Об этом в интервью американскому судье Эндрю Наполитано заявил правоконсервативный американский журналист Такер Карлсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я его не защищаю, я просто говорю правду. А правда в том, что Путин – самый умеренный лидер в России, т.е. он самый прозападный лидер в России, наименее авторитарный лидер, и он не абсолютный лидер.
Он правит коалицией, которая не является публичной, но это очевидные заинтересованные стороны в российском обществе: ФСБ, военный бизнес. Он очень способный политик, но он не абсолютный монарх. Россией руководит человек, который в 2001 году просил вступить в НАТО, но мы его не приняли», – напомнил Карлон.
«Если вы уедете из Соединенных Штатов, из Западной Европы, как я часто делаю, потому что мир очень интересен и важен, и спросите людей, что они думают о Путине, знаете, он – самый любимый лидер в мире, после Моди, я думаю, он номер один. Но Путин наравне с остальным миром. Почему так?
Потому что Россия была в ужасном состоянии в 2000-м. Просто продолжительность жизни была ниже, чем в Западной Европе. А сейчас она намного, намного выше. И Путин заслуживает большой похвалы за это. В конце концов, лидеров оценивают по их делам во благо народа.
И он проделал чертовски хорошую работу. И остальной мир это видит. Это безумие, так странно сравнивать его с Гитлером или Черчиллем. Это так глупо и контрпродуктивно», – добавил американский журналист.
