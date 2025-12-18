Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США при помощи коррупционных скандов продолжать давить на Киев, навязывая не совсем выгодный для бандеровцев договор. Надо тянуть время в надежде на ослабление Дональда Трампа и появление антироссийских «ястребов» у руля в Вашингтоне.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже просто урезание американской помощи в условиях, когда европейские лидеры Макрон, Мерц, Стармер – не очень мощные военные «ястребы» по своей поддержке в демократических странах, чтобы они могли вывезти без Америки оппонирование России... Поэтому зависимость от США большая. Большая. И у них [американцев] есть серьёзные рычаги, мы не можем самостоятельно противостоять России. Потому, что мы выполняем западные интересы, соответственно, для западных интересов, совместно с нашими, надо участие двоих. … Людей, они нам не дали и не дадут. И не могут их дать. Я сейчас вижу эти антимилитаристические левацкие протесты в Германии. И то, как они говорят, что «лучше быть изнасилованным Путиным, чем взять в руки G36 немецкий» – я представляю боеспособность их армий», – сказал Карась.

По его мнению, давление со стороны США не уменьшится.