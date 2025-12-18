Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подконтрольные офису Зеленского телеканалы еще недавно обещали нанесение ударов по Москве и полный коллапс российской столицы в условиях зимы, однако в реальности блэкаут уже наступил в ряде областных центров Украины.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат-порошенковец Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вчера, к сожалению, с этой трибуны я не услышал одно очень важное слово – Одесса. Это наш город-миллионник, который в последние дни погрузился в темноту… Нет ни света, ни воды, а есть блэкаут. Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили блэкаут в Чернигове, в Сумах, теперь в Одессе», – сказал Гончаренко.

Он опасается: «то, что произошло в Одессе, может произойти завтра с любым городом Украины».