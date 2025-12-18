Пока нам обещали блэкаут в Москве, он наступил в Чернигове, Сумах и Одессе – укро-депутат
Подконтрольные офису Зеленского телеканалы еще недавно обещали нанесение ударов по Москве и полный коллапс российской столицы в условиях зимы, однако в реальности блэкаут уже наступил в ряде областных центров Украины.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат-порошенковец Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вчера, к сожалению, с этой трибуны я не услышал одно очень важное слово – Одесса. Это наш город-миллионник, который в последние дни погрузился в темноту… Нет ни света, ни воды, а есть блэкаут. Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили блэкаут в Чернигове, в Сумах, теперь в Одессе», – сказал Гончаренко.
Он опасается: «то, что произошло в Одессе, может произойти завтра с любым городом Украины».
«И где же новый министр энергетики? Где слушание о том, что мы делаем, чтобы хоть как-то защитить нашу энергетику? Ничего нет», – сокрушается подонок.
