В Киеве пророчат европейским войскам огромные потери на Украине

Игорь Шкапа.  
18.12.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 130
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После ввода евро-контингентов на Украину – они начнут нести потери, чреватые падением европейских правительств.

Об этом в беседе с журналистом Василием Апасовым заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, действительно ли европейцы хотят ввести войска на Украину.

«И хочется, и колется. Они понимают, что как только они введут войска без поддержки США, россияне переориентируются с нашей электрической системы на базы этих подразделений.

И представьте себе, что в Европе, не в Украине. Сырский сказал, что Россия теряет 1000 человек в день, а мы в три раза меньше. То есть мы теряем где-то 300 человек в день. И представьте себе, что из этих 300 – 100 будут европейские солдаты каждый день. Никакое правительство в Европе не удержится», – расписал Бортник.

