Ларри Джонсон: Среднюю Азию и Закавказье готовят под второй антироссийский фронт
Запад пытается нанести урон России чужими руками, но не исключена прямая атака, которая будет совершена как акт отчаяния со стороны Европы.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вы считаете, что то, что происходит в Грузии, в Армении, в Азербайджане, это действие, которое не относится к России, это неправильно. Я думаю, вот там и есть этот второй фронт.
Я думаю, что США, вместо того, чтобы военную операцию провести, попробуют через тайные операции, через диверсии это сделать, будут создавать нестабильность, особенно в Грузии, в Армении и в Азербайджане. Но я думаю, что в Белоруссии они тоже могут попытаться это сделать…
Перед нами – период большого экономического хаоса на Западе, есть вероятность того, что будет нападение на Россию от отчаяния. Потому что смогут использовать войну для того, чтобы восстановить свой экономический рост… Я не исключаю, что европейцы могут атаковать Россию, и будут уничтожены после этой войны, но на этих руинах будет построен новый миропорядок. Китай и Россия будут лидерами», – заявил Джонсон.
