Ларри Джонсон: Среднюю Азию и Закавказье готовят под второй антироссийский фронт

Запад пытается нанести урон России чужими руками, но не исключена прямая атака, которая будет совершена как акт отчаяния со стороны Европы.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

