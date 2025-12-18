Российское оружие опережает нас на 20 лет, давайте договариваться, – немецкий евродепутат

Европе нужно перестать превращать Украину в «стального дикобраза» против России и подогревать конфликт, потому что военные технологии РФ опережают западные на 20 лет. Вместо этого стоит быть конструктивными и выстраивать диалог с РФ.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Германии Ханс Нойхофф.

«В будущем Европе придется взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Соответственно, не в интересах Европы превращать Украину в буферное государство, в железного дикобраза на границе с Россией. Давайте не будем забывать, что российские вооруженные силы опережают нас в разработке важнейших систем вооружений как минимум на 20 лет.

Более того, в начале года глава разведывательной службы НАТО заявил, что у него нет никаких оснований полагать, что Россия попытается напасть на страну члена ЕС после войны в Украине. Так что давайте перестанем запугивать людей и начнем вести серьезный конструктивный диалог, в том числе с Российской Федерацией», – заявил Нойхофф.

