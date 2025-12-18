Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европе нужно перестать превращать Украину в «стального дикобраза» против России и подогревать конфликт, потому что военные технологии РФ опережают западные на 20 лет. Вместо этого стоит быть конструктивными и выстраивать диалог с РФ.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Германии Ханс Нойхофф.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.