18.12.2025
Евросоюзу пора остановить милитаризацию, которая заводит его в тупик, – и начать переговоры с Россией.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат Михаэль Шуленбург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С нынешней политикой мы заходим в тупик, что чревато ужасающими последствиями для наших граждан. Политика милитаризации, поставки оружия, подготовка к войне при отказе от переговоров с Россией, привели и приведут к краху экономики и подорвут нашу демократию.

С такой стратегией мы точно не поможем Украине. Нам нужно нажать на экстренную кнопку торможения.

Ни Совет, ни Еврокомиссия не в состоянии изменить стратегию, но вы, законные представители Европы, можете это сделать. Вам предстоит найти выход из этого кризиса для Европы», – призвал Шуленбург.

