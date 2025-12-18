Пора нажать на тормоз и договариваться с Россией – депутат Европарламента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюзу пора остановить милитаризацию, которая заводит его в тупик, – и начать переговоры с Россией.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат Михаэль Шуленбург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

