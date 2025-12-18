Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Члены НАТО должны препятствовать одной из главных целей российской СВО – демилитаризации Украины. Напротив, бандеровское образование должно стать «как можно сильнее».

Об этом в эфире ВВС заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рютте стращает, что, вернув Украину в свою орбиту, Россия прирастёт ресурсами настолько, что даже повышение трат для стран-членов НАТО на уровне 5% от ВВП будет недостаточным.

«Проблема, на которой мы должны сосредоточиться, – сделать Украину как можно сильнее, потому что, если Украина проиграет, если Россия получит доступ ко всей Украине, это будет означать, что 3,5% процента на основную оборону, 5% в целом – этого недостаточно», – сказал НАТОвец.

Он добавил: