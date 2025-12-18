Россия возьмет Киев и Одессу с Николаевом, а потом будет послевоенная конференция – экс-аналитик ЦРУ
Военная победа России – это единственный вариант устойчивого мира на Украине, и он будет возможен к концу следующего года.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению эксперта, Россия освободит Киев, Одессу и Николаев, лишив Украину доступа к Чёрному морю.
«Я думаю, что есть хороший шанс того, что военное решение всё-таки будет принято к концу 26-го года, военная победа, я имею в виду. Я думаю, что потенциал украинской военной армии тает с каждым днём, мы видим, сколько Украина теряет, так что я думаю, что в конце концов Россия займёт Киев, Николаев и Одессу.
И Украина будет полностью отрезана от Черноморского побережья, от Черного моря, и вопрос будет просто поставлен так, а может ли Украина продолжать существовать как государство? Потому что Румыния, Венгрия, Польша тоже, в общем-то, приглядывают разные части того, что сегодня является Украиной.
Но я думаю, что единственный жизнеспособный вариант для России — это решающая победа на поле боя, и, как с Ялтой было, надо будет определить, каким образом будет выглядеть послевоенный мир», – заключил Джонсон.
