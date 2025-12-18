Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакие гарантии безопасности, которые обещает Запад Украине, не в состоянии остановить Россию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нас обманут. И потом, когда Россия пойдет еще раз, мы уже не найдем даже того, кто подписывал эти гарантии. Они сейчас все поменяются. Придут другие, такие как в Венгрии, Чехии, и скажут: «Мы вам ничего не обещали. Не существует никаких гарантий, что Россия не пойдет дальше». Конечно, мы можем потерять эти территории и на поле боя. Но я не вижу сейчас таких перспектив. А один раз, отдав землю, мы будем потом так же отдавать юг. Вот увидите. Херсонскую область, Николаевскую, Одесскую, у нас будут требовать Запорожскую. Это факт», – опасается Костенко.

Стоит заметить, что даже пресловутая 5-я статья, вопреки расхожим мнениям, не гарантирует военную помощь члену НАТО, подвергшемуся нападению.

Да, нападение будет считаться на весь альянс, но прописано, что форма помощи (включая применение вооруженных сил или другие меры, которые посчитают необходимыми) решается индивидуально каждой страной.

Напомним, что накануне СВО тогдашний президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек полтора года назад), выступая 19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности, пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум, то есть возобновлением ядерного статуса его страны.

Чтобы этого не случилось, Зеленский потребовал провести консультации стран, подписавших меморандум.