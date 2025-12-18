Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чиновники в Брюсселе и обслуживающая их пресса обманывают, уверяя, будто Украину можно финансировать за счёт украденных российских активов без ущерба для граждан ЕС.

Об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который пообещал не финансировать Украину.

