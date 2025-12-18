Орбан – западным журналистам: Вы вместе с чиновниками из Брюсселя поддерживаете обман по Украине
Чиновники в Брюсселе и обслуживающая их пресса обманывают, уверяя, будто Украину можно финансировать за счёт украденных российских активов без ущерба для граждан ЕС.
Об этом журналистам заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который пообещал не финансировать Украину.
«Есть иллюзия, которую вы или многие из вас поддерживали в последние два-три года. Вы вместе с либеральными политиками и брюссельскими бюрократами создали иллюзию, что можно финансово поддержать войну на Украине, не доставая деньги из карманов граждан Европейского Союза.
Это был обман, вас обманули. Я имею в виду жителей Запада, вас обманули. В Центральной Европе никто не воспринимал это всерьез, мы не дураки.
Мы считаем, что, если вы хотите финансировать войну, вы должны за это платить. Здесь лидеры создали иллюзию, которую вы приняли, что можно финансировать войну и восстановление в Европе без денег из карманов европейских граждан, просто на основе так называемых замороженных активов, что является иллюзией.
Вы за это заплатите, мы все заплатим. Это плохая стратегия, огромная ошибка, и мы все за это заплатим. И я борюсь за то, чтобы удержать венгров от этого безумия, я хочу защитить интересы венгров. Не платите, не вносите свой вклад в сумму, которую брюссельцы хотят отправить на Украину. Я категорически против того, чтобы отправлять деньги венгров на Украину», – заявил Орбан.
