Кража российских активов поставит крест на мирных переговорах – норвежский эксперт
Если верхушка Евросоюза пойдёт на кражу замороженных российских активов с целью дальнейшего финансирования ВСУ, это поставит крест на мирных переговорах с Москвой.
Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог, профессор Глен Дизен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европа оказывает огромное давление на Бельгию, чтобы та согласилась. Сейчас бельгийцы немного колеблются, потому что они будут нести ответственность.
Вы знаете, юристы понимают, что это будет незаконно и последует множество судебных разбирательств. Конечно, русские отреагируют на это негативно», – сказал Дизен.
«Кроме того, американцы, похоже, больше не поддерживают это, потому что если вы украдете российские активы, будет очень сложно заключить мирное соглашение…
Если европейцы пойдут по этому пути и попытаются легализовать кражу, это станет огромным препятствием для прекращения конфликта. Это ключевая проблема», – уверен профессор.
