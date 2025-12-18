Кража российских активов поставит крест на мирных переговорах – норвежский эксперт

Максим Столяров.  
18.12.2025 14:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 108
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия


Если верхушка Евросоюза пойдёт на кражу замороженных российских активов с целью дальнейшего финансирования ВСУ, это поставит крест на мирных переговорах с Москвой.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог, профессор Глен Дизен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если верхушка Евросоюза пойдёт на кражу замороженных российских активов с целью дальнейшего финансирования ВСУ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа оказывает огромное давление на Бельгию, чтобы та согласилась. Сейчас бельгийцы немного колеблются, потому что они будут нести ответственность.

Вы знаете, юристы понимают, что это будет незаконно и последует множество судебных разбирательств. Конечно, русские отреагируют на это негативно», – сказал Дизен.

«Кроме того, американцы, похоже, больше не поддерживают это, потому что если вы украдете российские активы, будет очень сложно заключить мирное соглашение…

Если европейцы пойдут по этому пути и попытаются легализовать кражу, это станет огромным препятствием для прекращения конфликта. Это ключевая проблема», – уверен профессор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить