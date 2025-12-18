Кража российских активов поставит крест на мирных переговорах – норвежский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если верхушка Евросоюза пойдёт на кражу замороженных российских активов с целью дальнейшего финансирования ВСУ, это поставит крест на мирных переговорах с Москвой.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог, профессор Глен Дизен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа оказывает огромное давление на Бельгию, чтобы та согласилась. Сейчас бельгийцы немного колеблются, потому что они будут нести ответственность. Вы знаете, юристы понимают, что это будет незаконно и последует множество судебных разбирательств. Конечно, русские отреагируют на это негативно», – сказал Дизен.