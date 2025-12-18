Бортник: Главная цель Европы и Украины в переговорах – натравить Трампа на Москву

Европа и Украина преследуют несколько тактических задач в ходе мирных переговоров.

Об этом в беседе с журналистом Василием Апасовым заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая задача – это не допустить, и вы не угадаете, какая задача… Не та, что пишут СМИ. Первая задача – не допустить сделки, именно сделки грязной, брутальной между Москвой и Вашингтоном», – рассуждал эксперт.

По его словам, вторая задача – максимально деформировать план в сторону украинских и европейских интересов.

«Третье – усадить Европу за стол переговоров полноценно, чтобы она там не появлялась и исчезала, а чтобы сидела как полноценный участник.

В идеале цель – это таким образом преобразовать мирный план, чтобы, с одной стороны, Трамп поверил в него, считал реалистичным, а с другой стороны, чтобы Москва его не приняла – и чтобы дальше процесс развивался по линии ужесточения конфликта между Москвой и Вашингтоном», – резюмировал Бортник.