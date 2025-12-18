Нацист Билецкий намерен занять место Зеленского
Украинские военные уже вовсю пиарят себя в преддверии президентских выборов.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшим из России телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко.
Ведущий поинтересовался мнением о последней публикации Билецкого о положении дел в ВСУ.
«Думаю, что это уже работа пиарщиков Белецкого, которые, прямо не подтверждают, но всем визуально заметно: у него есть президентские амбиции, он готовится уже к президентским выборам. В Украине чуть ли не на каждом углу стоят рекламные плакаты, которые формально посвящены рекрутингу в 3-й армейский корпус, которым командует Билецкий, но везде есть изображение самого Билецкого, а это скрытая реклама. Поэтому он готовится к президентским выборам», – уверен эксперт.
По его словам, статья Билецкого – «дополнительная демонстрация его президентских амбиций».
«Не он один такой, кстати. Вот, Залужный давно уже числится в качестве главного конкурента Зеленского и одного из потенциальных фаворитов президентских выборов. Он тоже опубликовал очередную колонку о проблемах с ветеранами после завершения войны. Поэтому всё это признаки того, что уже ряд не только политиков, но и военных деятелей начинают готовиться к будущим президентским выборам», – добавил Фесенко.
