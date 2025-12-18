Нацист Билецкий намерен занять место Зеленского

Игорь Шкапа.  
18.12.2025 19:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 267
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинские военные уже вовсю пиарят себя в преддверии президентских выборов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с бежавшим из России телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко.

Украинские военные уже вовсю пиарят себя в преддверии президентских выборов. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался мнением о последней публикации Билецкого о положении дел в ВСУ.

«Думаю, что это уже работа пиарщиков Белецкого, которые, прямо не подтверждают, но всем визуально заметно: у него есть президентские амбиции, он готовится уже к президентским выборам. В Украине чуть ли не на каждом углу стоят рекламные плакаты, которые формально посвящены рекрутингу в 3-й армейский корпус, которым командует Билецкий, но везде есть изображение самого Билецкого, а это скрытая реклама. Поэтому он готовится к президентским выборам», – уверен эксперт.

По его словам, статья Билецкого – «дополнительная демонстрация его президентских амбиций».

«Не он один такой, кстати. Вот, Залужный давно уже числится в качестве главного конкурента Зеленского и одного из потенциальных фаворитов президентских выборов. Он тоже опубликовал очередную колонку о проблемах с ветеранами после завершения войны. Поэтому всё это признаки того, что уже ряд не только политиков, но и военных деятелей начинают готовиться к будущим президентским выборам», – добавил Фесенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить