Трамп пытается вытеснить Россию и Китай из Западного полушария – Макгрегор

Максим Столяров.  
18.12.2025 20:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 42
 
Беспредел, Венесуэла, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Нефть, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США


Витающая в кабинетах Белого дома идея начать настоящую войну с Венесуэлой ради целей, которых можно добиться с гораздо меньшими рисками, – самоубийственное безумие.

Об этом на канале блогера Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Витающая в кабинетах Белого дома идея начать настоящую войну с Венесуэлой ради целей, которых...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это крайняя мера. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, при абсолютном военном превосходстве, проблема войны в том, что всё, что может пойти не так, обычно идёт не так. Вы не только сражаетесь с врагом, вы сражаетесь со всем, что может пойти не так с вашей стороны. С несчастными случаями, неправильными толкованиями, приказами, которые не доходят до нужного места в нужное время и в нужном месте.

Прямая, открытая война — это последний вариант, который нужно использовать. Это мобилизует миллионы и миллионы людей в Латинской Америке против нас.

Мы и так не очень популярны, основываясь на нашей исторической репутации там. Бисмарк описал это как самоубийство из-за страха смерти», – критиковал Трампа Макгрегор.

По его словам, на самом деле, Трамп попросту хочет вытеснить русских и китайцев, чтобы американцы могли доминировать.

«Нужно ли нам вторгаться туда, чтобы этого добиться? Я всегда говорил, что можно заключить сделку с Мадуро, чтобы наши нефтяники, люди, которые управляют этой отраслью в США, вернулись в его страну.

Не думаю, что китайцы или русские смогут конкурировать с нами в долгосрочной перспективе. Но, похоже, никого это не интересует. Они просто хотят найти способ вытеснить Россию и Китай из полушария», – добавил американец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить