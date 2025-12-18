Трамп пытается вытеснить Россию и Китай из Западного полушария – Макгрегор
Витающая в кабинетах Белого дома идея начать настоящую войну с Венесуэлой ради целей, которых можно добиться с гораздо меньшими рисками, – самоубийственное безумие.
Об этом на канале блогера Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это крайняя мера. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, при абсолютном военном превосходстве, проблема войны в том, что всё, что может пойти не так, обычно идёт не так. Вы не только сражаетесь с врагом, вы сражаетесь со всем, что может пойти не так с вашей стороны. С несчастными случаями, неправильными толкованиями, приказами, которые не доходят до нужного места в нужное время и в нужном месте.
Прямая, открытая война — это последний вариант, который нужно использовать. Это мобилизует миллионы и миллионы людей в Латинской Америке против нас.
Мы и так не очень популярны, основываясь на нашей исторической репутации там. Бисмарк описал это как самоубийство из-за страха смерти», – критиковал Трампа Макгрегор.
По его словам, на самом деле, Трамп попросту хочет вытеснить русских и китайцев, чтобы американцы могли доминировать.
«Нужно ли нам вторгаться туда, чтобы этого добиться? Я всегда говорил, что можно заключить сделку с Мадуро, чтобы наши нефтяники, люди, которые управляют этой отраслью в США, вернулись в его страну.
Не думаю, что китайцы или русские смогут конкурировать с нами в долгосрочной перспективе. Но, похоже, никого это не интересует. Они просто хотят найти способ вытеснить Россию и Китай из полушария», – добавил американец.
