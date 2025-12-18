Депутат Рады: Встречаем из плена так, что многие предпочитают самоубийство

Украина переживает пиковый уровень безразличия общества к проблемам военных.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат «Голоса» Инна Совсун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждался закон, предусматривающий право украинских военнопленных на 90 дней отпуска после возвращения, чтобы потом определиться, готовы ли они продолжать службу.

«Почему только сейчас мы дошли до рассмотрения этого вопроса? Это говорит о нашем отношении к военным, если к тем, кто пострадал больше всего, к военнопленным, мы относимся именно так. И это не самые большие проблемы, с которыми сталкиваются военнопленные.

Когда они только возвращаются, пересекают границу Украины, как вы думаете, что им дают в руки? Какие-то рюкзаки, которые собрали бизнес, волонтеры, ещё кто-то. Этого не сделало государство.

Протоколы медицинских осмотров работают через раз – и физический осмотр, и психологический осмотр. И именно поэтому у нас есть страшные истории, когда люди, вернувшиеся из плена, погибают или заканчивают жизнь самоубийством после этого», – вещала депутатка.