БПЛА из Украины (или прикаспийских стран) атаковали плавучую буровую установку компании Лукойл на месторождении им. В. Грайфера (бывшее Ракушечное) в Каспийском море.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский сайт «Нефть и капитал» со ссылкой на источники подтверждает, что после атаки прекратили работу все 14 скважин (это 3,5 тысячи тонн нефти и конденсата ежесуточно).

Это третья атака ВСУ на Лукойл. Ранее беспилотники поразили в Каспийском море месторождение им. В. Филановского и месторожденияим имени Корчагина., остановив добычу на более чем 20 эксплуатационных скважинах.

Месторождение им. В. Филановского, является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна Каспийского моря. Запасы месторождения Грайфера предварительно оцениваются в 39 миллионов тонн нефти и газового конденсата и в 33 миллиарда кубометров газа.

Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов полагает, что удары наносились не из Украины.

«От Донецка до Астрахани почти по прямой – около 1 тыс км. Что-то сомнительно, что дроны летели именно оттуда. Видимо, площадки где-то ближе, либо это доставка на грузовиках, как летние атаки на аэродромы»,- написал Байдильдинов в своем тгк.

Российский политолог Юрий Баранчик полагает, что Украина решает не свои военные задачи, а обслуживает антироссийские планы Запада.