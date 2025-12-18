Запад добивает российскую нефтегазодобычу на Каспии диверсионными ударами
БПЛА из Украины (или прикаспийских стран) атаковали плавучую буровую установку компании Лукойл на месторождении им. В. Грайфера (бывшее Ракушечное) в Каспийском море.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Российский сайт «Нефть и капитал» со ссылкой на источники подтверждает, что после атаки прекратили работу все 14 скважин (это 3,5 тысячи тонн нефти и конденсата ежесуточно).
Это третья атака ВСУ на Лукойл. Ранее беспилотники поразили в Каспийском море месторождение им. В. Филановского и месторожденияим имени Корчагина., остановив добычу на более чем 20 эксплуатационных скважинах.
Месторождение им. В. Филановского, является крупнейшим нефтяным месторождением в российском секторе дна Каспийского моря. Запасы месторождения Грайфера предварительно оцениваются в 39 миллионов тонн нефти и газового конденсата и в 33 миллиарда кубометров газа.
Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов полагает, что удары наносились не из Украины.
«От Донецка до Астрахани почти по прямой – около 1 тыс км. Что-то сомнительно, что дроны летели именно оттуда. Видимо, площадки где-то ближе, либо это доставка на грузовиках, как летние атаки на аэродромы»,- написал Байдильдинов в своем тгк.
Российский политолог Юрий Баранчик полагает, что Украина решает не свои военные задачи, а обслуживает антироссийские планы Запада.
«Наши встречные удары по энергетической структуре Украины не заставят врагов отказаться от своих действий. Потому что логика другая. Удары по Каспию не имеют никакого военного смысла. В логике Запада не важно, идёт ли газ/нефть сегодня «на войну». Важно, чтобы проект стал токсичным для инвесторов.
ВСУ реализовывает самую грязную часть европейской и, шире, западной стратегии.
Это и лишний бонус для настроений Баку, с демонстрацией – «видите, Россию бояться нечего». И сигнал всей прочей Средней Азии.
За такое надо бить так, чтобы больше не хотелось. Не обязательно симметрично. Лучше бы с ликвидацией непосредственно отдававших подобные приказы», – пишет Баранчик.