Лживый Мерц перевернул всё с ног на голову: «Мы не повторим ошибок 2014 года!»
Мирное соглашение по Украине должно содержать железобетонные гарантии безопасности от ЕС и США для бандеровского режима, которые исключат возможность начала новой СВО Россией.
Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы не повторим ошибок 2014 года, когда Украина была подвергнута дальнейшему вторжению со стороны России без гарантии безопасности», – заявил Мерц.
Он беззастенчиво лжёт, ведь предшественница на посту канцлера Ангела Меркель ранее признавала, что Минские соглашения были использованы Западом для обмана России и предоставления передышки Украине, которую НАТО накачало оружием за последующие годы.
Так что «не повторять ошибок 2014 года» стоит, в первую очередь, руководству России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: