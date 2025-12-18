Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мирное соглашение по Украине должно содержать железобетонные гарантии безопасности от ЕС и США для бандеровского режима, которые исключат возможность начала новой СВО Россией.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не повторим ошибок 2014 года, когда Украина была подвергнута дальнейшему вторжению со стороны России без гарантии безопасности», – заявил Мерц.

Он беззастенчиво лжёт, ведь предшественница на посту канцлера Ангела Меркель ранее признавала, что Минские соглашения были использованы Западом для обмана России и предоставления передышки Украине, которую НАТО накачало оружием за последующие годы.