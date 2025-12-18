Лживый Мерц перевернул всё с ног на голову: «Мы не повторим ошибок 2014 года!»

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 10:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 72
 
Германия, Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Мирное соглашение по Украине должно содержать железобетонные гарантии безопасности от ЕС и США для бандеровского режима, которые исключат возможность начала новой СВО Россией.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы не повторим ошибок 2014 года, когда Украина была подвергнута дальнейшему вторжению со стороны России без гарантии безопасности», – заявил Мерц.

Он беззастенчиво лжёт, ведь предшественница на посту канцлера Ангела Меркель ранее признавала, что Минские соглашения были использованы Западом для обмана России и предоставления передышки Украине, которую НАТО накачало оружием за последующие годы.

Так что «не повторять ошибок 2014 года» стоит, в первую очередь, руководству России.

