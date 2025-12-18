Нет никакой возможности мира России с Западом, – экс-аналитик ЦРУ
Россия не сможет заключить мирный договор с Западом, пока позиции глобалистов сильны, и они зарабатывают огромные средства на конфликте вокруг Украины.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Обязательно надо сделать так, чтобы россияне поняли, что нет никакой возможности мира с Западом. Это, может быть, жёстко звучит, простите, что я так говорю, но понимание того, что можно честно вести переговоры с Вашингтоном и с Дональдом Трампом не является гарантией того, что элементы, о которых мы говорим, как о «глубинном государстве», сдадутся и сдадут свою мечту о том, чтобы уничтожить Россию.
У них нет заинтересованности в том, чтобы сосуществовать с Россией, именно этого люди не понимают. Люди думают, мы можем поговорить с американцами, мы найдем взаимоприемлемое решение и так далее.
Не важно, что Стив Уиткофф и Кушнер говорят, и даже не важно, что Дональд Трамп говорит – пока не будет соглашения, договора, где Конгресс США действительно примет такой договор, не будет никакой договорённости, которой можно добиться, и которую США будут поддерживать…
Американцы могут завтра прекратить эту войну – просто прекратили передавать разведданные, ЦРУ сказали уйти оттуда, «Старлинк» отключить и никаких денег не давать – все, война закончилась. Но этого же нет. Потому что в продолжении этой войны можно получить прибыли.
Некоторые корпорации и олигархи на Западе получают деньги. В доказательство можно сказать, что Ларри Финк из BlackRock как раз был частью переговоров, а его и близко туда нельзя допускать. Они инвестировали огромные деньги и потеряют миллиарды долларов, если Россия одержит победу», – заявил Джонсон.
