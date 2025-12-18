Россия не сможет заключить мирный договор с Западом, пока позиции глобалистов сильны, и они зарабатывают огромные средства на конфликте вокруг Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

