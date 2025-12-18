Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, некогда рассматривавшаяся как дружественная Москве, сегодня оценивает Россию как «угрозу для Европы».

Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава политсилы Жордан Барделла, которому пророчат участие в президентских выборах во Франции в случае, если находящаяся под уголовным делом Марин Ле Пен не сможет избираться.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия – ядерная держава. Я буду предельно осторожен со словами, которые я использую. Россия сегодня представляет собой многомерную угрозу для европейских стран», – сказал Барделла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что единственное различие с Эммануэлем Макроном, который петушится, обещая ввод контингента на Украину, – обещание вести переговоры для выхода из кризиса.

Но с предоставлением гарантий бандеровской Украине.