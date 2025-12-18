Чтобы не было иллюзий: партия Ле Пен тоже считает Россию «угрозой»
Французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, некогда рассматривавшаяся как дружественная Москве, сегодня оценивает Россию как «угрозу для Европы».
Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава политсилы Жордан Барделла, которому пророчат участие в президентских выборах во Франции в случае, если находящаяся под уголовным делом Марин Ле Пен не сможет избираться.
«Россия – ядерная держава. Я буду предельно осторожен со словами, которые я использую. Россия сегодня представляет собой многомерную угрозу для европейских стран», – сказал Барделла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Пока что единственное различие с Эммануэлем Макроном, который петушится, обещая ввод контингента на Украину, – обещание вести переговоры для выхода из кризиса.
Но с предоставлением гарантий бандеровской Украине.
«Будущее не в оружии, оно обязательно в диалоге… неотложной задачей на пороге Европы является заключение мирных переговоров и предоставление Украине гарантий безопасности», – сказал политик.
