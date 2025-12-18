Чтобы не было иллюзий: партия Ле Пен тоже считает Россию «угрозой»

Анатолий Лапин.  
18.12.2025 12:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 480
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, некогда рассматривавшаяся как дружественная Москве, сегодня оценивает Россию как «угрозу для Европы».

Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава политсилы Жордан Барделла, которому пророчат участие в президентских выборах во Франции в случае, если находящаяся под уголовным делом Марин Ле Пен не сможет избираться.

Французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, некогда рассматривавшаяся как дружественная Москве, сегодня оценивает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия – ядерная держава. Я буду предельно осторожен со словами, которые я использую. Россия сегодня представляет собой многомерную угрозу для европейских стран», – сказал Барделла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока что единственное различие с Эммануэлем Макроном, который петушится, обещая ввод контингента на Украину, – обещание вести переговоры для выхода из кризиса.

Но с предоставлением гарантий бандеровской Украине.

«Будущее не в оружии, оно обязательно в диалоге… неотложной задачей на пороге Европы является заключение мирных переговоров и предоставление Украине гарантий безопасности», – сказал политик.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить