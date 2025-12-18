Нацист Карась в восторге: «Румыния и Молдова – самые сильные демократии Европы»

Настоящие европейские демократии должны иметь в себе стержень поступать недемократично, если народ неправильно голосует на выборах.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая сильной страной Европы сейчас оказалась Румыния и, насколько я вижу, Молдова. Там, как говорят русские, были дико набутылены все попытки, может даже демократично, но с низким отрывом, выиграть просто силам ФСБ на выборах. Просто раздавили нахрен. Это, наверное, недемократично, но недемократично, с точки зрения этого момента. Просто сказали: «нет».

Ну, смотрите, не сработала где-то демократия – значит, надо немножко правоохранительным органам помочь. В интернете русские говорят, что там просто взяли и раздавили российскую демократическую победу. Но теперь зато там осталась Европа, а не Россия, не Румынская народная республика, а Румыния», – вещал Карась.

«Я думаю, что когда-нибудь историки рассмотрят этот момент, когда Румыния нашла в себе значительно больший стержень, волю просто взять и раздавить русскую гадину», – восхищался нацист.

